T20 World Cup: क्या इस नो बॉल की वजह से हारा भारत? ट्वीटर पर भारत के प्रशंसक उठा रहे सवाल

नई दिल्ली। कल टी20 विश्वकप 2021 के ग्रुप बी के लीग मैच में भारत की बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दुबई और ओमान में खेले जा रहे टी20 विश्व कप में पाक की टीम भारत को पहली बार विश्व कप(World Cup) के मैच में हराने में सफल हुई। भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। केवल विराट कोहली ही 57 रनों की पारी खेल पाये। भारत से मिले 151 रनों के लक्ष्य को पाक की टीम ने बिना विकेट गवाएं हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच में केएल राहुल (KL Rahul) के विकेट को लेकर काफी विवाद हो रहा है।

ट्विटर पर लोगों का दावा है कि केएल राहुल जिस बॉल पर आउट हुए, वो नो बॉल(No Ball) थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा शाहीन आफरीदी की उस बॉल का स्क्रीनशॉट साझा किया गया है, जिसपर केएल राहुल आउट हुए हैं। उसमें शाहीन का पैर क्रीज़ से हल्का बाहर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में हर कोई सवाल कर रहा है कि अगर ये नो बॉल है तो फिर दी क्यों नहीं गई। फैंस द्वारा इस तरह की अंपायरिंग(Umpairing) पर सवाल खड़े किए गए हैं, साथ ही इस विकेट को भारत की हार का एक बड़ा कारण बताया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओपनिंग पूरी तरह से फेल रही, इसी वजह से भारत बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा।

@BCCI @PMOIndia @imVkohli @ICC KL Rahul has been given "OUT" on a no ball. pic.twitter.com/rnITWi5pjm

— Pawan gupta (@pawangupta2006) October 24, 2021