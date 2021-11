T20 World Cup: इस तेज गेंदबाज को उम्मीद, इंग्लैंड के खिलाफ उलटफेर कर सकती है कीवी टीम

नई दिल्ली। टी20 विश्वकप 2021 का पहला सेमीफाइनल(Semifinal) का मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच खेला जायेगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ ट्रेंट बोल्ट को उम्मीद है कि उनकी टीम बुधवार को टी-20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड की बेहद संतुलित टीम के खिलाफ बड़ा उलटफेर कर सकती है। न्यूजीलैंड(Newzeland Cricket) क्रिकेट द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में बोल्ट ने कहा, ”इंग्लैंड की टीम मैच विजेता खिलाड़ियों से भरी पड़ी है।

उनकी टीम काफी संतुलित है और वे अभी लिमिटेड ओवरों (Limited Over)में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ”इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। लिमिटेड ओवरों के क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अच्छा इतिहास है। इसलिए मुझे यकीन है कि स्वदेश में काफी लोग दिलचस्पी के साथ इस मुकाबले को देखेंगे।” बता दें कि पाकिस्तान(Pakistan) के खिलाफ हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाते हुए भारत, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

Pride in playing for New Zealand at the @T20WorldCup and a helicopter 🚁 🤔 ? It's all happening in this Trent Boult answer 😂 #T20WorldCup pic.twitter.com/B4GFO2oW4J

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 9, 2021