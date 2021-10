T-20 World Cup : Ind vs Pak के मैच को लेकर KRK ने किया ट्वीट- बताया कौन होगा विजेता?

नई दिल्ली। आईसीसी (ICC ) टी 20 वर्ल्ड कप (World Cup ) में रविवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की क्रिकेट टीमें आमने- सामने होने जा रही हैं। इस मैच को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है। इस बीच अभिनेता कमाल आर खान (Kamal R Khan) ने एक ट्वीट किया है। केआरके (KRK) का ये ट्वीट भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर है।

क्या है ट्वीट

बता दें कि केआरके ने भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के क्रिकेट मैच पर ट्वीट किया। केआरके ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच होने वाला मैच एक मजाक है। पूरी दुनिया जानती है कि यह मैच भारत ही जीतेगा। आईसीसी (ICC ) टी 20 वर्ल्ड कप (World Cup ) ।’ केआरके (KRK) का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

Tomorrow’s match #INDvPAK is not a match but it’s a joke, when entire world knows that India will win the match. #ICCT20WorldCup2021

