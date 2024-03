Take care of your health on Holi: त्यौहार के जश्न में पकवानों का जायका चखते चखते सेहत का भी रखें ख्याल

Take care of your health on Holi: आज से बस एक दिन बाद 25 मार्च को रंगो का त्यौहार होली है। ऐसे में घरों जोर शोर से तले भुने मसालेदार तमाम तरह के पकवान बनने का सिलसिला अब खत्म होने को है। त्यौहार और लजीज पकवानों को देखकर कहीं आप अपनी सेहत की अनदेखी न करने इसलिए त्यौहार के साथ साथ सेहत का भी खास ख्याल रखें।

दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर होली की शुभकामनाओं और तरह तरह के पकवानों को देख आप अपनी स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। इसलिए वर्कआउट के शेड्यूल को फॉलो करें। त्यौहार पर बिजी रहने के बावजूद एक्सरसाइज जरुर करें। होली की वजह से अधिक तलाभुना, मसालेदार हैवी मील को खाने में सेहत को न भूलें। खुद को हाइड्रेट रखें। समय समय पर पानी पीते रहें।

होली को खाने पीने का त्योहार कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत पर खराब असर नहीं पड़ने देना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि घर पर तैयार स्नैक्स और पकवान का यूज किया जाए। बाजार के पकवान सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। अगर एक बार हैवी मील लिया तो दूसरे मील को हल्का रखे। दही या छाछ के सेवन से डाइजेशन को राहत मिलेगी।

आपके आसपास इतने लजीज चीजें रहेंगी तो थोड़ा मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना लेकिन आप पूरे दिन में एक या दो मीठा खा रहे हैं तो ठीक है लेकिन इससे ज्यादा आपके हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

अगर आपको अपनी हेल्थ की चिंता है तो पूरे दिन में एक या दो ही मीठा खाएं और जितना हो चीनी का कम सेवन करें।फेस्टिव सीजन के वक्त एक समस्या जो अक्सर आम होती है वह यह है कि आप ज्यादा खाना न खाएं। अगर आप ज्यादा खाना खाती हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि वह ज्यादा स्पाइसी और ऑयली न हो क्योंकि यह खाना आपके लिए पाचन शक्ति को खराब कर सकती है।