एन जगदीशन ने 277 रन बनाकर तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड, पहली बार वनडे में 500 रन पार

Tamil Nadu batsman Narayan Jagadishan N Jagadeesan broke Rohit's record by scoring 277 runs, first time to cross 500 runs in an ODI match.