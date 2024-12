IND vs AUS Boxing Day Test: टीम इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए मेलबर्न रवाना; जानें- MCG में कैसा रहा पिछला रिकॉर्ड

India vs Australia Boxing Day Test Melbourne: गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम आज ब्रिस्बेन से मेलबर्न के लिए रवाना हो गयी है। जहां टीम 26 दिसंबर से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है। मौजूदा बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में अब तक खेले गए तीन मैचों में सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में चौथा टेस्ट सीरीज के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैदान पर 15वीं बार (टेस्ट क्रिकेट में) भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले मेलबर्न में दोनों टीमों के बीच 14 टेस्ट खेले जा चुके हैं। जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं, जबकि भारत को 4 मैचों में सफलता हाथ लगी है। इस दौरान दो टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुए।

हालांकि, साल 2001 के बाद से दोनों बीच बराबर की टक्कर रही है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच कुल 6 टेस्ट मैच खेले गए। जिसमें भारत ने दो मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों को अपने नाम किया। वहीं, एक मैच ड्रॉ रहा। दिलचस्प बात यह है कि मेलबर्न में पिछले दो मैचों में भारत ने जीत दर्ज की। उससे पहले एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था।

Team India heads to their next battle with focus, pride, and determination! 🇮🇳✈ #TeamIndia is ready for the next episode of the #ToughestRivalry in Melbourne!#AUSvINDOnStar 4th Test 👉 THU, 26th DEC, 4:30 AM on Star Sports! pic.twitter.com/xaRaKdTfBj

