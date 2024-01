Team India का BJP से है पहला मुक़ाबला 18 जनवरी को, स्कोर बोर्ड होगा इंडिया 1 भाजपा शून्य : राघव चड्ढा

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन (India Alliance) की जीत का रथ चंडीगढ़ से चलेगा और बीजेपी (BJP) से यह पहला मुकाबला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने इंडिया गठबंधन (India Alliance) पर कहा कि 18 जनवरी को होने वाला मेयर चुनाव (Mayor Election) कोई आम चुनाव (General Election) नहीं है।

AAP MP @raghav_chadha addressing a very IMPORTANT Press Conference on INDIA Alliance l LIVE https://t.co/dbXvATSS3E — AAP (@AamAadmiParty) January 16, 2024

राघव ने कहा कि यह चुनाव राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। 2024 के लिए भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन (BJP vs India Alliance) लड़ने जा रहा है। ये चुनाव बताएगा कि आगे इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा (BJP vs India Alliance) का जो भी मुकाबला होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये आम चुनाव (General Election) नहीं है पहला भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन (BJP vs India Alliance) का मुकाबला है। ये केवल चंडीगढ़ ही नहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा।

जो ‘इंडिया’ से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कहा कि चंडीगढ़ का 18 जनवरी का चुनाव बताएगा कि जब इंडिया गठबंधन (India Alliance) लड़ता है तो एक और एक 11 होता है। ये तानाशाह सरकार से मुक्ति दिलाएगा। राघव ने कहा कि जो ‘इंडिया’ से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब कोई मैच होता है तो ‘इंडिया’ को जिताया जाता है इसलिए इंडिया गठबंधन (India Alliance) जीतेगा और स्कोर बोर्ड होगा इंडिया 1 भाजपा शून्य।

सीट शेयरिंग पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं

उन्होंने कहा कि ये 2024 के चुनाव का आगाज होगा। इंडिया गठबंधन (India Alliance) 18 जनवरी को चंडीगढ़ और 2024 में देश को तानाशाह और निक्कमी सरकार से मुक्ति दिलाएगा। वहीं, उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा कौन से राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा? कहां मिलकर लड़ना है? वो आगे देखा जाएगा। सीट शेयरिंग पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है।

बीजेपी से साथ मिलकर लड़ेंगे

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के साथ मुलाकात हुई थी। सार्थक बैठक रही और साथ मिलकर लड़ने का रास्ता साफ हुआ। मेयर आम आदमी पार्टी (AAP) का और डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा।

अरविंद केजरीवाल प्रभू श्री राम के बड़े भक्त

ओवैसी की टिप्पणी को लेकर राघव चड्ढा(Raghav Chadha) ने कहा कि मैं किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिसने कहा उसे मुबारक। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) प्रभू श्री राम के बड़े भक्त हैं, वो हर काम भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर करते हैं। बता दें कि ओवैसी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सुंदरकांड पाठ को लेकर हमला बोला है।