टीम इंडिया के विश्वकप विजेता कप्तान कपिल देव हुए किडनैप? गौतम गंभीर के वीडियो पर मचा बवाल

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व ओपनर व बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (BJP MP Gautam Gambhir) ने अपने एक्स प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विश्व विजेता कप्तान कपिल देव (World Cup Winning Captain Kapil Dev) के हाथ पीठ के पीछे रस्सी से बंधे हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें धकियाते हुए लेकर ले जाते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर पट्टी बांधी गई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दो लोग उन्हें पकड़ रहे हैं और एक कमरे की ओर ले जा रहे हैं और पूर्व भारतीय खिलाड़ी असहाय आंखों से देख रहे हैं।

Anyone else received this clip, too? Hope it’s not actually @therealkapildev 🤞and that Kapil Paaji is fine! pic.twitter.com/KsIV33Dbmp

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 25, 2023