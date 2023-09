वेब सीरीज ‘Sultan Of Delhi’ का टीजर रिलीज, मौनी रॉय के बोल्डनेस ने खींचा ध्यान, फिर दिखेगी सत्ता की ‘भूख’

Sultan Of Delhi Teaser Release : वेब सीरीज ‘सुल्तान ऑफ दिल्ली’ (Sultan Of Delhi) का ऑफिशियल टीजर रिलीज (Official Teaser Release)हो गया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके मिलन लूथरिया (Milan Luthria) अब ओटीटी पर भी कदम रख चुके हैं। इनके निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर सीरीज ‘सुल्तान ऑफ दिल्ली’ (Sultan Of Delhi) की कहानी 60 के दशक को ध्यान में रखते हुए गढ़ी गई है, जिसमें एक्शन, ग्लैमर और फुल ऑन ड्रामा देखने को मिलेगा। 15 सितंबर को रिलीज हुए टीजर ने यकीनन फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। महज 30 सेकेंड के टीजर में मिलन ने दिखा दिया कि वह ऑडियंस को क्या परोसना चाहते हैं।

मौनी रॉय दिखाएंगी जलवा

टीजर में शुरुआत ग्लैमरस क्वीन मौनी रॉय (Mouni Roy) से होती है, जो सीरीज में एक अभिनेत्री का किरदार निभा रही हैं। उनका आइटम नंबर सीरीज में बोल्डनेस का तड़का लगाएगा। पूरी कहानी अर्जुन भाटिया के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसका किरदार ताहिर राज भसीन (Tahir Raj Bhasin) निभाएंगे।

ताहिर राज भसीन (Tahir Raj Bhasin) अपने जज्बे और साहस से दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। टीजर में उनका एक डायलॉग है, ‘सरहद के उस पार से आए हैं, जिंदा रहने की क्या कीमत है, ये हम से अच्छा और कौन समझता है।’ उनका ये डायलॉग फैंस को काफी पसंद आ रहा है। दमदार टीजर के बाद अब ट्रेलर की बेसब्री बढ़ गई है।

जानें कब और कहां रिलीज होगी सुल्तान ऑफ दिल्ली?

मिलन लूथरिया (Milan Luthria) ने अपने डेब्यू सीरीज ‘सुल्तान ऑफ दिल्ली’ (Sultan Of Delhi) के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) से हाथ मिलाया है। ये सीरीज 13 अक्टूबर 2023 से हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में सत्ता की भूख और इसके लिए लड़ाई को दिखाया जाएगा।

स्टार कास्ट की बात करें तो ताहिर और मौनी के अलावा वेब सीरीज में अंजुम शर्मा (Anjum Sharma), विनय पाठक (Vinay Pathak), निशांत दहिया (Nishant Dahiya), अनुप्रिया गोयंका (Anupriya Goenka), हरलीन सेठी और मेहरीन पीरजादा जैसे कलाकार सीरीज का हिस्सा हैं।