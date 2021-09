Test Cricket: पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 2026 तक क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को खेलने के लिए बचेंगी सिर्फ ये टीमें

Test Cricket: टेस्ट क्रिकेट (Test cricket) क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट माना जाता है। कहा जाता है कि इस फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी (Player) किसी भी और फॉर्मेट में कभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

फिर भी अक्सर ये बहस छिड़ जाती है कि क्या आने वाले समय में टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगी? इस सवाल को लेकर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन (Pitrsan) ने अपनी राय रखी है। उनके मुताबिक आने वाले समय में कुछ ही टीमें सफेद जर्सी (White jersy) में क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी।

This is painful to tweet but I think this is slowly happening…

In 2026 there will only be a few Test Match cricketing nations.

ENGLAND

INDIA

AUSTRALIA

Possibly SOUTH AFRICA & PAKISTAN.

👀

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) September 4, 2021