video: कार की छत पर बैठ लड़के को स्टंट करना पड़ा महंगा, आईपीसी की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

video: रील बनाने के चक्कर में और जल्द -जल्द से पॉपुलर होने के लिए युवक और लड़के अपनी जान पर खेलने से भी पीछे नहीं हटते, जिसके कारण कई बार खुद की जान के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो पिंपरी-चिंचवड के टेलको रोड पर सामने आया है. जिसमें एक युवक चलती कार की छत पर बैठा हैं. इस वीडियो वायरल होने के बाद एमआईडीसी भोसरी की पुलिस तुरंत हरकत में आयी और उन्होंने दोनों युवकों पर मामला दर्ज कर कार को जब्त किया हैं.

1️⃣ ON THE LEFT is a WhatsApp Video we came across of two boys doing 'STUNTBAAZI' on Telco Road

2️⃣ ON THE RIGHT is the 'PRIZE' we gave them for their Adventure Sports

कलम २७९, ३३६ आयपीसी आणि कलम १८४, ११९, १७७ एमव्हीए अंतर्गत गुन्हा दाखल….आणि वाहन जप्त करण्यात आले आहे.

— पिंपरी चिंचवड पोलीस – Pimpri Chinchwad Police (@PCcityPolice) February 16, 2024