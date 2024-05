बच्चों के लिए खतरनाक है Social Media, हर हाल में रखें दूर : एलन मस्क

नई दिल्ली। अरबपति और दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (Microblogging Site X) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा कि सोशल मीडिया (Social Media) बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। सोशल मीडिया (Social Media) से बच्चों को दूर रखना जरूरी है। लंबे समय तक सोशल मीडिया (Social Media) का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे सीमित करने की जरूरत है।

एक कॉन्फ्रेंस में एलन मस्क (Elon Musk) ने बच्चों पर सोशल मीडिया (Social Media) के प्रभाव को लेकर बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सभी पैरेंट्स से आग्रह करता हूं कि बच्चों को सोशल मीडिया (Social Media) से दूर रखें। बच्चे AI एल्गोरिदम के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो डोपामाइन के स्तर को अधिकतम करके यूजर्स जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

A lot of social media is bad for kids, as there is extreme competition between social media AIs to maximize dopamine! https://t.co/bzB8m5qL9z

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2024