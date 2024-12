सलमान खान के बर्थ डे पर रिलीज होगा उनकी अपकमिंग First look of film Sikander

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अपकमिंग फिल्म सिकंदर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। लंबे समय से इस फिल्म पर काम चल रहा है। डायरेक्टर एआर मुरुगदास इस फिल्म पर खूब मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि सलमान के बर्थडे पर इस फिल्म का टीजर जारी किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान के बर्थडे के पर इस फिल्म का टीजर नहीं बल्कि फर्स्ट लुक सामने आएगा। सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर को है। ऐसे में इस स्पेशल दिन को और भी खास बनाने के लिए वो फैन्स को ‘सिकंदर’ का फर्स्ट लुक दिखाने वाले हैं। टीवी शो बिग बॉस में इस बात का खुलासा हुआ है।

Exclusive : #VarunDhawan has officially confirmed that the first look of Sikandar will be revealed on #SalmanKhan‘s birthday

Back to back Dhamaka 💥

25 Dec – #BabyJohn

26 Dec – B’day Trend

27 Dec – #SikandarTeaser pic.twitter.com/K19oba7dYS

— 𝐆𝐮𝐥𝐚𝐛 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐫𝐢 (@Only_4Salman) December 21, 2024