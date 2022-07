WWE सुपरस्टार ने टोल कर्मी को मारा थप्पड़, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली: WWE के पूर्व चैम्पियन ‘द ग्रेट खली’ (The Great Khali) यानी दलीप सिंह राणा (Dalip Singh Rana) इस बार टोल प्लाजा के कर्मचारियों से भिड़ते हुए नजर आए हैं. यह कोई फाइट नहीं, बल्कि हकीकत में हुआ है.

दरअसल, खली (The Great Khali) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि खली ने आईडी कार्ड मांगने पर टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया है. जबकि वीडियो में खली कह रहे हैं कि कर्मचारी उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं.

एक कर्मचारी फोटो खिंचवाने के लिए कार में घुस रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ. दरअसल, यह मामला तब का है, जब द ग्रेट खली जालंधर से करनाल जा रहे थे.

Viral Video of Argument between WWE Superstar 'The Great #Khali' and Toll workers, Somewhere In Punjab. pic.twitter.com/MsCdPslcLs

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 11, 2022