इंडस्ट्री को फिर लगा तगड़ा झटका, इस दिग्गज कलाकार का 94 साल में हुआ निधन

Mannava Balayya passed away: साउथ के जाने माने एक्टर एम बालैया (Mannava Balayya passed away)का आज यानी 9 अप्रैल को निधन हो गया है। बता दें, आज ही के दिन उनका जन्मदिन भी था। एक्टर ने हैदराबाद में अपने ही आवास अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 94 साल थी।

एक्टर साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार माने जाते थे जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी खास पहचान बनाई थी। ऐसे में पूरी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री (South Indian Film Industry) में शोक की लहर दौड़ गई है।

इसके चलते सोशल मीडिया पर एक्टर को अब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस दौरान विधायक नंदामुरी बालकृष्ण (MLA Balakrishna)ने भी दिग्गज कलाकार बलैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

Actor, MLA #NandamuriBalakrishna expressed his deepest condolences on the sudden demise of Veteran actor Shri #Balayya garu. pic.twitter.com/zdmHeBA143

— VamsiShekar ON DUTY (@UrsVamsiShekar) April 9, 2022