शादी के दौरान कॅपल के बीच बैठा हुआ है शेर का बच्चा, आप भी देख हो जायेंगे हैरान

लाहौर। ट्वीटर पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। जिसमें दिखाया गया है कि एक शादी सामारोह के दौरान कॅपलस के बीच में एक शेर का बच्चा नजर आ रहा है। जो कॅपलस के बीच में और कुर्सी के बगल सोया हुआ नजर आ रहा है। लोगो के शौंक भी अजीबो गरीब होते हैं जो उनको कभी कभी मुश्किल में डाल देते हैं। एक पाकिस्तानी कपल से साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस कपल ने अपनी शादी की वीडियो में शेर के बच्चे का इस्तेमाल प्राप की तरह किया है। ये तस्वीरें लाहौर स्थित फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो- स्टूडियो अफज़ल की इंस्टाग्राम स्टोरी – पर देखी गईं, जिसके बाद बवाल मच गया।

@PunjabWildlife does your permit allow for a lion cub to be rented out for ceremonies?Look at this poor cub sedated and being used as a prop.This studio is in Lahore where this cub is being kept.Rescue him please pic.twitter.com/fMcqZnoRMd

— save the wild (@wildpakistan) March 7, 2021