‘The Marvels’ Trailer release : विज्ञान-फाई एक्शन के साथ फिल्म ‘द मार्वल्स’ का ट्रेलर हुआ रिलीज

‘The Marvels’ Trailer release : आगामी विज्ञान-फाई एक्शन फिल्म ‘द मार्वल्स’ के निर्माताओं ने मंगलवार को आधिकारिक ट्रेलर का अनावरण किया। प्रोडक्शन हाउस मार्वल स्टूडियोज ने ट्विटर पर ट्रेलर शेयर किया और लिखा, “टीम अप करने से सब कुछ बदल जाता है।

आपको बता दें, मार्वल स्टूडियोज #TheMarvels, केवल 10 नवंबर को सिनेमाघरों में।” ‘द मार्वल्स’ 10 नवंबर, 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

फिल्म में ब्री लार्सन हैं, जो कैप्टन मार्वल उर्फ कैरल डेनवर की भूमिका निभाती नजर आएंगी, तेयोना पैरिस मोनिका रामब्यू के रूप में, जिन्हें डिज्नी + श्रृंखला ‘वांडा विजन’ में पेश किया गया था और इमान वेल्लानी, जिन्होंने ‘मिस’ में कमला खान की भूमिका निभाई थी। चमत्कार’।

Teaming up changes e̶v̶e̶r̶y̶t̶h̶i̶n̶g̶ everyone.

Marvel Studios’ #TheMarvels, only in theaters November 10. pic.twitter.com/M9oyQYt39B

