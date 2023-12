Kapil Sharma और Sunil Grover के बीच जारी जंग खत्म, इस शो से करेंगे दोनों वापसी

मुंबई। देश के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों अपने द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) से ब्रेक पर चल रहे हैं। हालांकि वह एक बार फिर से अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन वह इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने पुराने और जिगरी दोस्त सुनील ग्रोवर(Sunil Grover) के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। बता दें कि कई सालों के मनमुटाव के बाद सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) और कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक बार फिर से दर्शकों के लिए साथ गए हैं। दोनों को एक साथ पाकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

Dil thaam ke baithiye, jis ghadi ka intezar tha, vo aagayi hai! @KapilSharmaK9 and @WhoSunilGrover BACK TOGETHER, coming soon, only on Netflix! pic.twitter.com/uQ7oUzWzto

— Netflix India (@NetflixIndia) December 2, 2023