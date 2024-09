10, 20, 50 रुपये के नोटों की कमी हो गयी है... RBI को छपायी शुरू करने का दें निर्देश, कांग्रेस सांसद ने वित्तमंत्री को लिखा पत्र

Congress MP’s letter to the Finance Minister: पिछले कुछ सालों से भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस (Digital Transactions) का चलन बढ़ा है, लेकिन, ज्यादातर लोग अभी भी कैश पर निर्भर हैं। जिनमें स्मार्टफोन का न इस्तेमाल करने वाले लोगों समेत छोटे किसान, मजदूर व अन्य लोग शामिल हैं जो आज भी हर जगह करेंसी नोटों का इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक सांसद ने दावा किया है कि कम मूल्य के करेंसी नोटों की कमी से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को एक पत्र भी लिखा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु के विरुधुनगर लोकसभा सीट (Virudhunagar Lok Sabha Seat) से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर (Manickam Tagore) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर कम मूल्य वाले करेंसी नोटों की भारी कमी की ओर इशारा किया है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया है कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट अब बाजार में कम ही दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह से खासतौर पर ग्रामीण व शहरी गरीब समुदायों को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने वित्त मंत्री को 17 सितंबर को भेजे गए पत्र की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

Wrote a letter to Hon’ble Finance Minister @nsitharaman regarding the severe shortage of Rs. 10, 20, and 50 denomination notes, which is causing hardship in rural and urban poor communities. Urging for immediate intervention to resume 1/2 pic.twitter.com/NEYXsIOZ9d

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) September 21, 2024