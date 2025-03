Video-कुणाल कामरा ने फिर केंद्र सरकार को घेरा, गीत के बोल हैं आपके टैक्स का पैसा हो रहा है हवा-हवाई, कहते हैं इसको तानाशाही…

Kunal Kamra again targeted the central government, the lyrics of the song are that your tax money is going waste, this is called dictatorship...