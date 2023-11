‘राहुल-सचिन से नहीं रचिन रविंद्र के नाम का कोई कनेक्शन’, अब पिता कृष्णमूर्ति ने बतायी असली कहानी

The Logic Behind the name Rachin Ravindra: अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे न्यूजीलैंड के युवा क्रिकेटर रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है। इस वर्ल्ड कप में वह में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। रचिन के शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड भी दिया है। वहीं, भारतीय मूल के इस खिलाड़ी के नाम को लेकर दावा किया जाता रहा है कि रचिन का नाम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से जोड़कर रखा गया है। हालांकि, इस पर रचिन के पिता रवि कृष्णमूर्ति (Rachin's father Ravi Krishnamurthy) ने बड़ा खुलासा किया है।