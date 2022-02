युवा क्रिकेटर ने कहा, हमेशा से चाहा कि धोनी या कोहली से प्राप्त हो भारतीय टीम का कैप

नई दिल्ली। भारत के युवा क्रिकेटर और तेज गेंदबाज आलराउंडर ​दीपक हुड्डा (Dipak Hudda) ने वेस्टइंडीज के साथ खेले जा रहे तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत की वनडे टीम के लिए पदार्पण किया था। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने उन्हें टीम का कैप देकर के टीम में शामिल कराया। इस दीपक ने अपने दिल की बात बताई है उन्होंने कहा है कि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं जब भी भारतीय टीम के लिए खेलूं मुझे धोनी या विराट कोहली टीम की कैप भेंट करें।

हुड्डा ने बीसीसीआई.टीवी(BCCI TV) पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में टीम के साथी सूर्यकुमार यादव से कहा, “मैंने पहले वनडे में डेब्यू किया, यह एक अद्भुत एहसास था। आप हमेशा उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मैच से पहले मैंने आपसे (Surya Kumar Yadav) बात की। मैं टीम का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस करता हूं। ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं धोनी से या विराट से कैप लूं। कोहली से कैप लेना एक अद्भुत एहसास था।”रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 237 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया और बेहतर गेंदबाजी करते हुए विंडीज को 46 ओवर में 193 रन पर समेट दिया।

