रेप के मामलों में 50 दिनों के भीतर ट्रायल और दोषसिद्धि हो और सबसे कठोर दंड दें, खोखले वादों से कुछ नहीं होगा: अभिषेक बनर्जी

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical college) व हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी (Trinamool Congress MP and party general secretary Abhishek Banerjee) ने गुरुवार को चुप्पी तोड़ी है। अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने रेप के मामलों के लेकर सख्त कानून लाने की मांग की है। उन्होंने बलात्कारियों और हत्यारों पर त्वरित गति से मुकदमा चलाने का आह्वान किया।

सोशल मीडिया एक्स पर लिखी पोस्ट में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही रेप की घटनाओं का जिक्र किया। कहा कि देश में हर दिन 90 बलात्कार की रिपोर्ट सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है इसके लिए मजबूत कानून जरूरी हैं।

Over the past 10 days, while the nation has been protesting against the #RGKarMedicalcollege incident and demanding justice, 900 RAPES have occurred across different parts of India – DURING THE VERY TIME WHEN PEOPLE WERE ON THE STREETS PROTESTING AGAINST THIS HORRIBLE CRIME.…

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) August 22, 2024