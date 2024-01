Lakshadweep सर्च में 3400 फीसदी का आया उछाल, लक्षद्वीप की सुन्दरता देखने को आतुर है दुनिया

Lakshadweep Search : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद भारतीय द्वीपों में पर्यटन को लेकर वैश्विक खोज रुचि दो दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मेकमाईट्रिप ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ने उल्लेख किया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऑन-प्लेटफ़ॉर्म खोज में 3,400 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। पीएम की यात्रा और उसके बाद हुए विवाद के चलते ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर इस द्वीपसमूह के बारे में जानने को पूरी दुनिया उत्सुक है।

ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) ने सोमवार को दावा किया कि उनके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।

NewsFlash: We have observed a 3400% increase in on-platform searches for Lakshadweep ever since Honorable PM’s visit.

This interest in Indian beaches has inspired us to launch a 'Beaches of India' campaign on the platform with offers and discounts to encourage Indian travellers… pic.twitter.com/4CYb1iApZG

— MakeMyTrip (@makemytrip) January 8, 2024