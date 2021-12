इन दिग्गज सितारों ने साल 2020 में दुनिया को कहा अलविदा, किसी की कोरोना ने तो किसी की हार्ट अटैक से गई जान

These legendary stars said goodbye to the world in the year 2020: साल 2020 में आए कोरोना ने पूरी दिया में कहर मचा दिया जिसके चलते लाखों करोड़ो को जान गई। इस वायरस का खामियाजा आम इंसान को ही नहीं बल्कि कई बड़े कलाकारों को भी भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं इसके चलते कई दिग्गज कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

आज हमारे बीच बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे नहीं रहे आज हम आपको अपनी इस स्टोरी में 2020 में दुनिया अलविदा कहने वाले सितारों के बारे बताने जा रहें हैं। आइये आपको ले चलते हैं इस साल हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज सितारों की अलविदा यात्रा पर।