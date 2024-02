‘मुझे चोटिल बताकर टीम से बाहर कर दिया’, इंडियन टीम के खिलाड़ी ने चयनकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप

Varun Chakraborty’s Allegations against Selectors : भारत में लाख युवा देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं। जिनका यह सपना पूरा हो पाता है और कुछ कभी मौका नहीं मिल पाता। हालांकि, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो भारतीय टीम में थोड़े समय खेलते तो जरूर हैं, फिर वह अचानक गायब हो जाते हैं। इनमें ही एक नाम स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty) भी हैं। चक्रवर्ती को टीम में खेलने का मौका मिला था, लेकिन वह पिछले तीन साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने टीम से बाहर रहने को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा किया है।

दरअसल, वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakraborty) के एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में चयनकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा है। चक्रवर्ती ने कहा, ‘मुझे याद है कि विश्व कप खत्म हुआ था और मै चोटिल हो गया था। मुझे जो चोट आई थी वो बेहद हल्की थी और दो या तीन हफ्ते के भीतर ही मैं मैदान पर वापसी करने में कामयाब रहा था। इसके बाद ही मुझे किनारे कर दिया गया, लोगों ने मुझे वहीं पुरानी बातें बार बार कही कि मैं चोटिल हूं। जबकि मैं चोटिल था ही नहीं।’

आरोप लगाते हुए चक्रवर्ती ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया. मेरे चोटिल होने की खबर फैलाई गई जो सिर्फ अफवाह थी. ऐसा इस वजह से किया गया जिससे मुझे टीम से बाहर रखा जाए और किनारे कर दिया जाए। जिंदगी ऐसे ही चलती है और यह बहुत ही अन्याय है। यह मेरे लिए बहुत ही कठिन था क्योंकि मैं तो हर एक घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा था। हर जगह जाकर मुकाबले खेल रहा था।’

