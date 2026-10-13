नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल, मंगलवार को इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को राहुल गांधी ने चाय पर बुलाया था। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया से बातचीत की।

इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि इस काम को अंजाम देने वाले लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, देहरादून में छिपी हुई महिला और अन्य लोग शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश की जनता और उनके ​भविष्य के लिए है।

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शन में सिर्फ राजनीतिक दल की आवाज नहीं, बल्कि भारत की जनता की भावना दिखाई दी। उन्होंने दिल्ली और देश के उन लोगों का आभार जताया, जो उनके साथ खड़े हुए। राहुल ने कहा कि वे जनता का सम्मान करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।

वहीं, इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि, मोदी-शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। ज्ञानेश कुमार ने एक कठपुतली की तरह काम किया है, उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बच नहीं पाएंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और हर नागरिक के अधिकारों की है। INDIA गठबंधन के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हैं।