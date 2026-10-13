ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश की जनता और उनके ​भविष्य के लिए है: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि इस काम को अंजाम देने वाले लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, देहरादून में छिपी हुई महिला और अन्य लोग शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश की जनता और उनके भविष्य के लिए है।
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल, मंगलवार को इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को राहुल गांधी ने चाय पर बुलाया था। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया से बातचीत की।
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए विपक्ष की लड़ाई जारी रहेगी। हम आपसे वादा करते हैं कि इस काम को अंजाम देने वाले लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, देहरादून में छिपी हुई महिला और अन्य लोग शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि देश की जनता और उनके भविष्य के लिए है।
हम रुकने वाले नहीं हैं, हम End Goal तक जाएंगे।
पिछले कुछ दिनों में हमने जिस ताकत और एकजुटता के साथ काम किया है, वह हम करते रहेंगे और साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
पढ़ें :- सूचना और प्रसारण व संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन का मंत्री पद और राज्यसभा से इस्तीफा, बताई ये वजह
📍 दिल्ली https://t.co/lezhc2DDrh
— Congress (@INCIndia) October 13, 2026
राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शन में सिर्फ राजनीतिक दल की आवाज नहीं, बल्कि भारत की जनता की भावना दिखाई दी। उन्होंने दिल्ली और देश के उन लोगों का आभार जताया, जो उनके साथ खड़े हुए। राहुल ने कहा कि वे जनता का सम्मान करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।
मोदी-शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है।
पढ़ें :- Viral-'समान डिग्री, समान सेवा… फिर वेतन अलग क्यों?' यूपी में जब हक की लड़ाई में महिला डॉक्टर की जिद्द बन पुलिस बस के सामने बनीं ढाल
ज्ञानेश कुमार ने एक कठपुतली की तरह काम किया है, उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बच नहीं पाएंगे।
यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और हर नागरिक के अधिकारों की है। INDIA गठबंधन के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हैं।
: @yadavtejashwi जी
📍 दिल्ली
— Congress (@INCIndia) October 13, 2026
वहीं, इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि, मोदी-शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। ज्ञानेश कुमार ने एक कठपुतली की तरह काम किया है, उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। ये लोग बच नहीं पाएंगे। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और हर नागरिक के अधिकारों की है। INDIA गठबंधन के सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हैं।