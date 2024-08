ऐसा मेरे पिता के निधन पर महसूस हुआ था, यहां लोगों ने पूरा परिवार खो दिया है...वायनड में पीड़ितों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी

Wayanad Landslide: केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद तबाही मची हुई है। भूस्खलन में अब तक 173 से ज्यादा लोगों की जान चली गयी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ गुरुवार को वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र चूरलमाला का तथा मेप्पाडी में एक अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया।

पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि, यह वायनाड, केरल और देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। हम यहां स्थिति का आकलन करने आये हैं। यह देखना दुखद है कि कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने घरों को खो दिया है। हम मदद करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि बचे लोगों को उनका वाजिब हक मिले। उनमें से कई लोग स्थानांतरित होना चाहते हैं। यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं डॉक्टरों, नर्सों, प्रशासन और स्वयंसेवकों सहित इसमें शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

After spending time with the grief-stricken people of Wayanad today, I feel the same profound sorrow I felt the day my father died. Many here have lost their entire families, making their pain even greater.

The tragedy is immense, and the work required to heal Wayanad is… pic.twitter.com/aLnemda8FP

