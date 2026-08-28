पीएम मोदी ने इस तरह से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, बच्चों को दुलारा, बंधवाई राखी, देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली। देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खास तरीके से रक्षाबंधन के त्योहार का मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ​बच्चियों ने राखी बांधी।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 7, लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा बंधन के जश्न की कुछ यादगार झलकियां। यह त्योहार स्नेह और सद्भाव के बंधन को और मज़बूत करे। यह सभी के लिए खुशियां और समृद्धि लाए।