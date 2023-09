भारत में आईफोन खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़, इस शख्स के हाथ लगा सबसे पहला iPhone 15 Pro Max

भारत में आईफोन खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़, इस शख्स के हाथ लगा सबसे पहला iPhone 15 Pro Max

Who got the first iPhone 15 Pro Max?: Apple के नए iPhone 15 सीरीज के स्मार्टफोन की बिक्री भारत के साथ ही कनाडा, जापान, यूके और यूएस जैसे देशों में भी शुरू हो गई है। भारत में नए फोन्स को कंपनी की साइट, ऐपल साकेत, ऐपल BKC और मेजर ई-कॉमर्स साइट्स से खरीदा जा सकता है। वहीं, बिक्री शुरू होने पर भारत में ऐपल स्टोर्स के बाहर लंबी-लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं।