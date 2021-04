सांसों के संकट के बीच इस टीवी कपल ने डोनेट किया प्लाज्मा

नई दिल्ली: टीवी के ‘राम-सीता’ कहे जाने वाले देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिससे दोनों चर्चाओं में आ गए हैं। इन दोनों ने आगे आकर प्लाज्मा डोनेट किया है। जैसे ही इस बारे में दोनों ने फैंस को बताया, दोनों के फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं।

गुरमीत ने इस बारे में जानकारी खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर भी शेयर की गई है। ट्वीटर पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए गुरमीत ने कैप्शन में लिखा है, ‘हमने हमारी ओर से मदद करते हुए प्लाज्मा डोनेट किया है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी मदद के लिए आगे आएं और जरूरतमंदों की मदद करें।’

We have done our bit by donating plasma 🙏🏻 Requesting you all who can come forward and donate and help the ones in need. Get in touch with my team on +91 6289 400 587 who can reach and donate it forward. Thank you. pic.twitter.com/oFOdu0JnIm

