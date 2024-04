जिमी शेरगिल की अपकमिंग वेब सीरीज ‘रणनीति: बालाकोट एंड बियॉन्ड’ का ट्रेलर रिलीज

बालाकोट एयर स्ट्राइक की पांचवीं एनिवर्सरी (Fifth anniversary of Balakot air strike) के साथ, जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill) की अपकमिंग वेब सीरीज ‘रणनीति: बालाकोट एंड बियॉन्ड’ (Strategy: Balakot and Beyond) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ऑडियंस को डिफेंस ऑपरेशन के पर्दे के पीछे और ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान की झलक दिखाता है।