भारत-न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच से पहले बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की मिली धमकी, हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस

India vs New Zealand ICC World Cup Semi-final match: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमी-फाइनल मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है। इस मैच से पहले बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की धमकी मिली है। जिसके बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है।