TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन का दावा, पुलिस कर रही मनमानी

Saket Gokhale: तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक ट्ववीट करते हुए लिखा कि पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद दोबारा गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका आरोप है कि गोखले को पुल गिरने की घटना के बाद एक कथित फर्जी खबर का समर्थन करने वाले उनके ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था।

SHOCKER #Break @SaketGokhale @AITCofficial being harassed by Gujarat Police even after getting bail. ARRESTED AGAIN 8.45pm Dec 8. While he was leaving Cyber PS in Ahmedabad, Police team without notice/warrant are arresting him and taking him to unknown destination. CONDEMNABLE

डेरेक ओ’ब्रायन ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि टीएमसी के साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद भी पुलिस उनको काफी परेशान कर रही है। पुलिस बिना किसी नोटिस के पकड़ कर अज्ञात जगह पर ले जा रही है।

National spokesperson of @AITCofficial the fearless @SaketGokhale has been granted bail mins ago in Ahmedabad. Thank you to the legal team lead by @advmajeedmemon ex-Rajya Sabha Member of Parliament. Inspired by @MamataOfficial all of us are always ready to fight the good fight

— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) December 8, 2022