how to make Adivasi hair oil at home: घने काले लंबे बाल पाने के लिए आप भी घर में बना सकती हैं आदिवासी हेयर ऑयल, ये है बनाने का तरीका

how to make Adivasi hair oil at home: मोबाइल में स्क्रॉल करते समय कभी न कभी आपने आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार करते हुए किसी न किसी सेलिब्रिटी को जरुर देखा होगा। इतना ही नहीं घुटनों से लंबे काले घने बालों के साथ आदमी भी नजर आता होगा ।यही आदिवासी ऑयल की मार्केट में काफी डिमांड है।आज हम आपको आदिवासी तेल में ही बनाने का तरीका बताने जा रहे है।

इस तेल से आप बालों की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकती है।इस तेल को लगाने से बालों का झड़ना और डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही बालों को लंबा काला और घना बनाने में मदद करता है। तो चलिए जानते है इस तेल को घर में बनाने का तरीका।

नारियल का तेल, मेथी के बीज,कढ़ी पत्ता, आंवला, नीम, ब्राह्मी, विटामिन ई कैप्सूल (ऑप्शनल) सबसे पहले मेथी के बीज, कढ़ी पत्ता, आंवला, नीम और ब्राह्मी को अच्छे से धोकर सुखा लें। फिर इन्हें मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें।एक पैन में नारियल का तेल डालें और इसे मध्यम आंच पर गर्म कर लें। तेल को अधिक गर्म न करें, ताकि उसमें मौजूद गुण कम न हों।गर्म तेल में तैयार जड़ी-बूटियों का पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मध्यम आंच पर कुछ देर तक पकाएं ताकि जड़ी-बूटियों के गुण तेल में अच्छी तरह से मिल जाएं।

अगर आप विटामिन ई का उपयोग करना चाहते हैं, तो एक कैप्सूल को तौड़कर तेल में डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। विटामिन ई बालों को अतिरिक्त पोषण देता है और उन्हें स्वस्थ बन

मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर इसे एक कांच की बोतल में भरकर स्टोर कर लें। घर पर बने इस तेल का उपयोग आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आदिवासी हेयर ऑयल को घर पर बनाना न केवल किफायती है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। बाजार में मिलने वाले नकली तेलों से बचने के लिए, इस सरल विधि को अपनाकर आप अपने बालों की सही देखभाल कर सकते हैं। प्राकृतिक सामग्री से बना यह तेल आपके बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होगा।