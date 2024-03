दुबले पतले कमजोर बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए उनकी डाइट में जरुर शामिल करें ये चीजें

What to do to increase the weight of children: कभी कभी किसी न किसी शारीरिक जटिलता या अन्य वजह से बच्चे समय से पहले या फिर अन्य वजह से कमजोर पैदा होते हैं। ऐसे में मांओं को सबसे अधिक टेंशन बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए होती है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे है जिसे बच्चों को खिलाने से उनका वजन बढ़ सकता है।

बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता है। इसमें फैट, प्रोटीन, फाइबर जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्त्रोत है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार बच्चों को बहुत ही सीमित मात्रा में बादाम देना चाहिए और रोज खिलाना चाहिए।बादाम खाने से वजन बढ़ाने मेंहेल्प करता है। इसे पीस कर दूध में मिक्स करके पिला सकती है।

इसके अलावा काजू में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।अक्सर बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोग काजू को अपनी डाइट में शामिल करते है। बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए आप उसे पीनट खिला सकते हैं। इन दिनों, बाजार में पीनट बटर, भुनी हुई मूंगफली खूब मिलती हैं। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। इसमें कैलोरी भी खूब होती है।

बच्चे को आप लगातार 2 से 3 महीने तक पीनट खिलाएं। हालांकि, यह ध्यान रखें कि अगर बच्चे को पीनट सूट न करे, तो उसे यह खाने के लिए न दें। इसके अलावा बच्चो को केले का शेक में ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भी पीला सकते है, यह वजन बढ़ाने में मदद करता है।