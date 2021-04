शांत स्वभाव वाले राहुल द्रविड़ को देखना है गुंडई करते हुए तो देखें, ये Vedio...

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर और सहज स्वभाव के खिलाड़ी रहे राहुल द्रविड़ की गिनती शांत स्वभाव के लोगो में होती है। लेकिन अगर आपको उनका गुस्सा देखना पड़े तो भी आपको देख के हैरानी होगी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल जाम में फंसे एक गाड़ी में बैठे बैठे दूसरे गाड़ी के साइड मिरर को अपने बैट से तोड़ते नजर आ रहे हैं। उनके इस व्यवहार पर विराट कोहली ने भी आश्चर्य प्रकट किया है।

Want to know how many times Jammy apologized to the bat, mirror, car, car owner & basically everybody after doing this. 😂👇🏻

Cutest rowdy ever – Rahul Dravid. 💙 pic.twitter.com/1MDQgF0WF3

— Aishu Haridas (@imaishu_) April 9, 2021