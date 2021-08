Tokyo Olympics: पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, जानिए फोन पर क्या हुई बात...

Tokyo Olympics: टेक्यो ओलंपिक में शनिवार का दिन भारत (India) के लिए खास रहा। भारत (India) की झोली में आज गोल्ड मेडल (gold medal) आया है। जैवलिन थ्रो (javelin throw) में नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने आज इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया। ओलंपिक (olympics) की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है।

History has been scripted at Tokyo! What @Neeraj_chopra1 has achieved today will be remembered forever. The young Neeraj has done exceptionally well. He played with remarkable passion and showed unparalleled grit. Congratulations to him for winning the Gold. #Tokyo2020 https://t.co/2NcGgJvfMS — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2021

2008 में बीजिंग ओलंपिक में दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा (Abhinav Bindra) ने भारत को स्वर्ण पदक (gold medal) दिलाया था। गोल्ड मेडल (gold medal) मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत सभी दिग्गज नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को फोन कर बधाई दी।

Just spoke to @Neeraj_chopra1 and congratulated him on winning the Gold! Appreciated his hardwork and tenacity, which have been on full display during #Tokyo2020. He personifies the best of sporting talent and sportsman spirit. Best wishes for his future endeavours. — Narendra Modi (@narendramodi) August 7, 2021

पीएम (Pm Modi) ने उनके कठोर परिश्रम व लगन की सराहना करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में आपने श्रेष्ठ खेल प्रतिभा व खिलाड़ी भावना का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि, भारत के लिए एतिहासक गौरव के पल है।

नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की जीत पर पूरे देश को गर्व है। इसके साथ ही केंद्रीय खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया “सूबेदार नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत।”