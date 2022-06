ट्रैफिक हवलदार ने सड़क के किनारे खड़े Swiggy डिलीवरी एजेंट को मारा थप्पड़, वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है। जिस पर कब कौन वायरल हो जाए किसी को नहीं पता होता इस पर आए दिन कभी किसी घटना का वीडियो वायरल होता है तो कभी किसी शादी समारोह का वीडियो वायरल होता है तो कभी किसी जानवर का वीडियो वायरल होता है इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्योंकि उसने एक फूड डिलीवरी ब्वॉय को छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

“This happened yesterday evening at the fun mall signal and there was a slight traffic block due to this delivery boy and all of a sudden this Cop Started beating up the Delivery person ”

