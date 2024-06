TRAI : दो सिम कार्ड के लिए देने होंगे पैसे, जानें अब दूरसंचार विभाग ने क्या कहा?

नई दिल्ली। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार एक फोन में दो सिम कार्ड (Two SIM Cards) इस्तेमाल करने वालों से शुल्क की वसूली कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि दूरसंचार नियामक ट्राई (Telecom Regulator TRAI) ने इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है। नियामक की ओर से कहा गया है कि नंबरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है।

नियामक के प्रस्ताव के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया था कि सभी के पास दो सिम वाले स्मार्टफोन हैं और सभी के पास दो सिम कार्ड (Two SIM Card) हैं लेकिन इस्तेमाल एक ही सिम का कर रहे हैं। नियामक का कहना है कि मोबाइल नंबर सरकार की संपत्ति है जिन्हें दूरसंचार कंपनियों को एक तय सीमा के लिए दिया जाता है। ऐसे में सरकार सिम कार्ड (SIM Card) के बदले एक शुल्क की वसूली कर सकती है।

Attention: The speculation that TRAI plans to charge customers for having multiple SIMs or numbering resources is completely false. These claims are baseless & aim to mislead public.

✔️This claim is false

✔️TRAI has made no such announcement

Details 👉https://t.co/tSf9N10cAM https://t.co/v7qeZi8ESn

— DoT India (@DoT_India) June 14, 2024