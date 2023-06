Transfer In UP : स्वास्थ्य विभाग में बड़ा तबादला, एक दर्जन से ज्यादा जिलों के CMO बदले

Transfer In UP: यूपी (UP) के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा फेरबदल (Big Transfer) हुआ है। योगी सरकार (Yogi Government) ने दर्जनभर से ज्यादा सीएमओ (CMO) के तबादले कर दिए हैं।