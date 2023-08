Trick to Drive Rats out of the House: घर में चूहों के आतंक से हैं परेशान तो अपनाएं ये ट्रिक, चूहे भूल जाएंगे आपके घर का रास्ता

Trick to Drive Rats out of the House: कभी गंदगी या फिर घर के किसी कोने से चूहे घर में प्रवेश कर जाते है। घर में आतंक मचाना शुरु कर देते है। जहां तहां सामना खराब करते है। कपड़े और जरुरी कागज कुतर डालते है।

वैसे चूहों को भगाने के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। जिन्हें चूहे खाकर भाग जाते या फिर मर जाते है। चूहों को मारने वाली दवा से पूरे घर में गंदी बद्बू आने लगती है।

इसलिए आज हम आपको कुछ नेचुरल चीजे ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हे जहां चूहों है वहां रख दिया जाए तो उसकी बदबू चूहों को बिल्कुस पसंद नहीं होती है। इस बद्बू से चूहे भाग जाते है।

चूहों के घर से भगाने के लिए आप तंबाकू का यूज कर सकती है। आपको बस बेसन या आटे में मिलाकर गोली बनाकर किचन में उन जगहों पर रख दें जहां चूहें अधिक आते हो। तंबाकू में नशा होता है जिसे खाकर चूहें तुरंत बाहर की तरफ भाग जाते है।

इसके इलावा चूहों को भगाने के लिए आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकती है। लाल मिर्च या साबुत उन जगहों पर रख दीजिए जहां चूहे आते है। चूहे आना बंद जाएगा। चूहों को फिटकरी एकदम अच्छी नहीं लगती है। फिटकरी के पाउडर का घोल बनाकर उनके बिल के पास छिड़क दीजिए चूहे दोबारा नजर नहीं आएंगे।

इसकेअलावा चूहे को भगाने के लिए आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसकी सुगंध चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। जहां चूहे रहते है या आना जाना हो वहां प्याज के सात आठ टुकड़े डाल दें। चूहें भाग जाएंगे।