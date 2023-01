Republic Day पर Burj Khalifa पर लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया वीडियो तेजी से हो रहा वायरल

मुंबई: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) है. इस गणतंत्र दिवस के मौके पर बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) की बिल्डिंग पर तिरंगा लहर रहा है. यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है.

आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हैं. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट भी कर रहे हैं.

एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- यह हमारे लिए गर्व की बात है. वहीं इस वीडियो को देखने के बाद एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- आज पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है.

To the nation that has prospered for 74 years, #Dubai wishes you all a Happy Republic Day!@BurjKhalifa #VisitDubai pic.twitter.com/1sebkwnfey

— Visit Dubai IN (@VisitDubai_IN) January 26, 2023