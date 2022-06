Udaipur Murder : नीदरलैंड्स के सांसद बोले-भारत हिंदुओं की मातृभूमि, हिंदुओं को ऐसे नेता चाहिए जो उनकी 100 फीसदी रक्षा कर सकें

Udaipur Murder : राजस्थान के उदयपुर शहर (Udaipur City) में बीते मंगलवार को एक टेलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसको लेकर पूरे देश में तनाव का माहौल है। इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) मामले पर भाजपा (BJP) से सस्पेंड की गई नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करने वाले डच सांसद ने भी नाराजगी जाहिर की है।

डच सांसद गीर्ट विल्डर्स (Dutch MP Geert Wilders) ने उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder) को लेकर मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि भारत को मेरी सलाह है कि उसे असहिष्णु लोगों के प्रति सहिष्णु बनना बंद करना होगा। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर के धानमंडी इलाके में मंगलवार को दो लोगों ने पेशे से दर्जी एक शख्स कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

इस मामले पर अब गीर्ट ने ट्वीट कर कहा है, भारत, एक दोस्त होने के नाते, मैं आपसे कहता हूं कि असहिष्णु के प्रति सहिष्णु होना बंद करें। चरमपंथियों, आतंकियों और जिहादियों से हिंदुत्व की रक्षा करें। इस्लाम का तुष्टिकरण नहीं करें, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हिंदुओं को ऐसे नेता चाहिए जो उनकी 100 फीसदी रक्षा कर सकें।

Please India as a friend I tell you: stop being tolerant to the intolerant. Defend Hinduism against the extremists, terrorists and jihadists. Don’t appease Islam, for it will cost you dearly. Hindus deserve leaders that protect them for the full 100%!#HinduLivesMatters #India

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 28, 2022