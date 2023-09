Ujjain Rape Case : प्रियंका गांधी बोलीं-भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां, महिलाएं, आदिवासी, दलित सभी हैं अ​सुरक्षित

Ujjain Rape Case : Priyanka Gandhi said - Girls, women, tribals, Dalits are all unsafe in 20 years of BJP's misgovernance. ,