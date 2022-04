President Volodymyr Zelensky : TIME मैगजीन के कवर पर दिखी वोलोदिमीर जेलेंस्की की तस्वीर

President Volodymyr Zelensky : रूस के साथ विनाशकारी युद्ध में योद्धा की तरह ड़टे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पूरी दुनिया हीरो मान रही है।टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी ज़ेलेंस्की की बहादुरी की कहानी कह रही है। मैगजीन की कवर फोटो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक व्लैक एंड व्ह्राइट प्रोफाइल है। जिसमें टेक्स्ट है: “हाउ ज़ेलेंस्की लीड्स: इनसाइड कंपाउंड विद द प्रेसिडेंट एंड उनकी टीम”।

खबरों के अनुसार,टाइम पत्रिका के रिपोर्टर साइमन शूस्टर ने कीव में ज़ेलेंस्की के कार्यालय के बाहर राष्ट्रपति परिसर का दौरा किया, जहां वह कभी-कभी सोते हैं।टाइम मैगजीन के रिपोर्टर साइमन शूस्टर की कवर स्टोरी पाठको को यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देती है. इस लेख में बताया गया है कि कैसे जेलेंस्की ने मुश्किल समय में देश का नेतृत्व किया. जेलेंस्की ने टाइम को बताया है कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होना, उन्हें उतना ही परेशान करता है जितना कि रूसी बमों की बारिश।

बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ. शुरुआती दिनों में आशंका जताई जा रही थी कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM

