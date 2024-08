Video Viral : मोदी के मंत्री नहीं बता पाए National Highway घोषित करने का नियम? जवाब सुन पकड़ लेंगे माथा

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान एक दिलचस्प घटना घटी जिससे मोदी सरकार (Modi Government) की सोशल मीडिया पर बड़ी किरकिरी हो रही है। बतातें चलें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टाम्टा (Union Minister of State for Road Transport Ajay Tamta) सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रश्नोत्तर काल में एक सांसद ने उनसे पूछा कि किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) घोषित करने के क्या नियम हैं? मंत्री को यह सवाल समझ में नहीं आया और उन्होंने विभागीय उत्तर को ही पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने उन्हें रोका और सवाल को समझाने का प्रयास किया। जब मंत्री सवाल नहीं समझ पाए, तो उन्हें बैठा दिया गया। अब इस घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के करौली-धौलपुर से कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव (Congress MP from Karauli-Dholpur, Rajasthan, Bhajan Lal Jatav) ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टाम्टा (Union Minister of State for Road Transport Ajay Tamta) से पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) घोषित करने के आपके मानक क्या हैं। उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में तीन तीर्थस्थल हैं और पूछा कि क्या मुंबई एक्सप्रेसवे से पिनान, पिनान से महुआ, महुआ से करौली और करौली से कैलादेवी तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) घोषित करने का विचार किया जा रहा है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने मजाक में कहा कि आप तो पीडब्लूडी मंत्री रहे हैं, आपको तो पता होगा कि एनएच कैसे घोषित होता है। इस पर सांसद भजन लाल जाटव (MP Bhajan Lal Jatav) ने कहा कि हम भी यही जानना चाहते हैं कि इसके मानदंड क्या हैं।