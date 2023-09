यूपी बने 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य, योगी सरकार बुलाएगी विधानमंडल का विशेष सत्र, तैयारी शुरू

यूपी (UP) 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था (10 Trillion Dollar Economy) वाला देश का पहला राज्य बनाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने कमर कस ली है। इसके लिए यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र (Special session of UP Legislature) बुलाया जाने की योजना बना ली है।