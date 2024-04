UP Board 10th 12th Result : यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित, 10वीं के 89.55 फीसदी तो 12वीं के 82.60 प्रतिशत छात्र पास

लखनऊ। यूपी बोर्ड (UP Board ) के 10वीं और 12वीं का शनिवार को नतीजा घोषित हो गया है। परीक्षा खत्म होने क 19 दिन के भीतर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जो कि 101 साल में पहली बार हुआ है। 10वीं के 89.55 (10th 89.55 Percent) और 12वीं के 82.60 प्रतिशत छात्र पास (12th 82.60 Percent of Students Passed) हुए हैं।

बता दें कि इस साल हाईस्कूल में 1 लाख 84 हजार 986 और इंटरमीडिएट में 1 लाख 39 हजार 022 को मिलाकर 3 लाख 24 हजार 08 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी । हाई स्कूल में 29 लाख 47 हजार 311 और इंटरमीडिएट में 25 लाख 77 हजार 997 को मिलाकर 55 लाख 25 हजार 308 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस साल यूपी बोर्ड (UP Board ) की परीक्षाएं 22 फरवरी से 2 मार्च तक 12 कार्य दिवसों में आयोजित हुई थी। दो करोड़ 85 लाख कॉपियों का मूल्यांकन 16 मार्च से 30 मार्च के बीच कराया गया। यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ महेन्द्र देव (UP Board Director Dr. Mahendra Dev) और यूपी बोर्ड के सचिव दिब्य कांत शुक्ल (UP Board Secretary Dibya Kant Shukla) ने रिजल्ट घोषित किया। इस दौरान अपर सचिव प्रशासन विभा मिश्रा और अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी भी रहे मौजूद।