UP Board Exam Date 2023 : यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट, खुलकर मना पाएंगे होली परीक्षार्थी

UP Board Exam Date 2023 : यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) को लेकर शुक्रवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। ऐसे मगर आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) में शामिल होने जा रहे हैं, तो पूरी डिटेल यहां चेक कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड (UP Board) 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं फरवरी माह के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। वहीं 5 मार्च तक हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 जनवरी के बाद होंगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) 7 जनवरी को बोर्ड परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षा की जो तिथियां सामने आ रही हैं। उसके अनुसार छात्र खुलकर होली का त्यौहार मना सकेंगे। इधर बोर्ड, परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी कड़ी तैयारियां कर रहा है, जिसके तहत कॉपियों में बारकोड भी होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स में तो संभावना यह भी जताई गई है कि यूपी बोर्ड (UP Board) 12वीं की परीक्षाएं 6 अप्रैल, 2023 के पहले समाप्त हो जाएंगी। बता दें कि छह अप्रैल से जेईई मेंस परीक्षा का सेशन शुरू होना है। इसलिए बोर्ड इनके पहले ही परीक्षाएं आयोजित कर लेगा। हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे डेटशीट से जुड़ी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

संभावना जताई जा रही है कि, यूपी बोर्ड (UP Board) जल्द ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेटशीट रिलीज कर देगा। यह शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट https://upmsp.edu.in/ पर रिलीज किया जाएगा। अब ऐसे में, जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे पोर्टल पर जाकर इसे पीडीएफ मोड में डाउनलोड कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल के महीनों में आयोजित करने की उम्मीद है। वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 तक आयोजित होने की संभावना है।

यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में पहली बार लागू होगी बारकोड की व्यवस्था

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) की कॉपियों में बारकोड की व्यवस्था पहली बार लागू की जाएगी। जिसके बाद तकरीबन साढ़े 3 करोड़ कॉपियों में बारकोड का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा पूरी होने के बाद कॉपियों की रेंडम चेकिंग भी की जाएगी। बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए कुल 58,67,329 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिनमें से हाई स्कूल के 31,16,458 एवं इंटरमीडिएट के 27,50,871 परीक्षार्थी हैं।